Fluminense x Vasco ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fluminense e Vasco se enfrentam hoje, sábado, 26 de fevereiro (26/02), pela nona rodada do Campeonato Carioca 2022. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 17 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Cariocão Play, serviço de streaming pago. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Do lado do Fluminense, o técnico Abel Braga manteve o mistério na escalação. O comandante destacou que vai esperar a recuperação dos atletas para decidir quem vai para o clássico. O certo é que o Fluminense não terá o atacante Fred. O jogador saiu lesionado da partida contra o Millonários.

O clássico do fim de semana antecede a estreia do Vasco na Copa do Brasil. Mesmo assim, Nenê rechaçou que os cruzmaltinos devam poupar algum titular. "Vai com força total no clássico, para a gente é um jogo muito importante. Jogo da Copa do Brasil é na quarta, não é uma coisa que está muito em cima. Daria para recuperar até lá (risos). Como vai jogar no Rio e depois tem a viagem para o jogo de quarta, teria tempo para descansar", declarou. (Com Gazeta Esportiva)

Fluminense x Vasco ao vivo: onde assistir à transmissão

Cariocão Play: para clientes que assinaram ao serviço pago de streaming



Campeonato Carioca 2022 - Fluminense x Vasco

Escalação provável

Fluminense

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Pineida; Nathan, PH Ganso e Martinelli; Jhon Árias, Caio Paulista e Germán Cano.

Vasco

Thiago Rodrigues; Weverton, Ulisses, Anderson Conceição, Edimar; Matheus Barbosa, Juninho, Nenê, Bruno Nazário, Gabriel Pec e Raniel.

Quando será Fluminense x Vasco

Hoje, sábado, 26 de fevereiro (26/2), às 17 horas (horário de Brasília)

Onde será Fluminense x Vasco

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



