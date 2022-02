Após treino matinal, Ceará seguiu para Iguatu nesta sexta-feira

Delegação alvinegra chega na cidade de Iguatu no começo da noite desta sexta-feira e entra em regime de concentração para o duelo que vale vaga na semifinal do Estadual

O Ceará fechou, na manhã desta sexta-feira, 25, a preparação para encarar o Iguatu novamente, valendo pela volta das quartas de final (ou 2ª Fase) do Campeonato Cearense. Na sede do clube, em Porangabuçu, Tiago Nunes comandou um trabalho com todos os atletas disponíveis para o duelo decisivo.

Se quiser, o técnico alvinegro poderá repetir o mesmo time que ganhou do Azulão no jogo de ida, no Castelão, por 2 a 1. Além disso, ele pode ganhar mais dois reforços. No último boletim médico divulgado pelo Vovô, os jogadores Bruno Pacheco e Lima estavam em fase de transição. O lateral-esquerdo chegou a fazer o aquecimento junto com o restante do grupo na quinta-feira, 24, antes do treino ser fechado para a imprensa.

Depois do treino, jogadores almoçaram e partiram para a cidade de Iguatu, no Centro-Sul do Estado. A viagem de ônibus deve demorar por volta de cinco horas. Depois das 18 horas, o grupo do Ceará entra em regime de concentração para a partida do dia seguinte, no estádio Morenão, às 17h45min.

Como venceu o primeiro jogo, o Alvinegro joga por qualquer empate para lograr classificação. Se o Iguatu ganhar por um gol de diferença, a decisão do semifinalista será nas cobranças de pênaltis. O Vovô só não pode ser derrotado por uma diferença de dois ou mais tentos, pois isso classificaria os donos da casa.

A carga total de ingressos colocada à disposição foi de 1.100, sendo 300 destes para a torcida do Ceará. A expectativa é de que todos os lugares disponíveis sejam ocupados. Quem avançar dos dois vai enfrentar o Caucaia na semifinal do Campeonato Cearense.



