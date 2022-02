Lesionado, Iury Castilho será ausência em Ceará x Iguatu; veja os outros desfalques

Além do atacante, o Vovô tem outros seis atletas entregues ao departamento médico do clube

O treinador Tiago Nunes terá algumas ausências para a partida de logo mais, às 20 horas, contra o Iguatu, pelo jogo de ida das oitavas de final do Campeonato Cearense de 2022. Além de Lima e Fernando Sobral, que foram ausências também no último duelo do Vovô, contra o Atlético-BA, pelo Nordestão, o atacante Iury Castilho, com um edema na coxa esquerda, e o volante Richard, operado após sofrer fratura na mandíbula, estão fora do confronto.

Por outro lado, o comandante alvinegro terá o retorno de Marlon, que esteve no departamento médico do clube na última semana. O meio-campista conseguiu se recuperar a tempo e será opção no banco de reservas para o duelo diante do Azulão.

Sobre o assunto Dentinho, ex-Corinthians, tem acerto encaminhado com o Ceará

Escalação: como Ceará e Iguatu vão a campo pelo Campeonato Cearense

Transmissão ao vivo de Ceará x Iguatu pelo Campeonato Cearense; ouça narração

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além dos citados, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, em transição com o departamento físico, o lateral-direito, em recuperação pós-cirúrgica do joelho direito Buiú, e o centroavante Jael, em recuperação pós-cirúrgica de lesão no tendão de Aquiles, também seguem como desfalques.

Tags