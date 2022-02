Transmissão ao vivo de Ceará x Iguatu pelo Campeonato Cearense; ouça narração

O Ceará terá de mudar o foco da Copa do Nordeste após seis jogos pelo certame regional e se concentrar em um novo torneio: o Campeonato Cearense. O Vovô fará a sua estreia no estadual de 2022 diante do Iguatu nesta terça-feira, 22, às 20 horas, na Arena Castelão, pelas quartas de final, fase que é disputada em confrontos de ida e volta, sem nenhum tipo de vantagem para ambas equipes, formato que se estende até a disputa da grande final. Em caso de empate no agregado dos placares, a decisão será nos pênaltis. Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida com narração da rádio O POVO CBN.

>> Veja as escalações de Ceará x Iguatu para o duelo válido pelo Campeonato Cearense

Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN:

