Ceará x Iguatu ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ceará e Iguatu se enfrentam hoje, terça, 22 de fevereiro (22/02), pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Cearense 2022. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, às 20 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Nordeste FC. Via rádio O POVO CBN, você também acompanha todos os lances da partida. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.





O Ceará terá de mudar o foco da Copa do Nordeste após seis jogos pelo certame regional e se concentrar em um novo torneio: o Campeonato Cearense. O Vovô fará a sua estreia no estadual de 2022 diante do Iguatu nesta terça-feira, 22, às 20 horas, na Arena Castelão, pelas quartas de final, fase que é disputada em confrontos de ida e volta, sem nenhum tipo de vantagem para ambas equipes, formato que se estende até a disputa da grande final. Em caso de empate no agregado dos placares, a decisão será nos pênaltis.





No último ano, o Alvinegro de Porangabuçu não colocou o Campeonato Cearense entre as prioridades da temporada, utilizando times alternativos durante a competição, repleto de jovens jogadores e atletas sem espaço no elenco principal, com exceção da decisão diante do Fortaleza. Em 2022, porém, a postura tende a ser diferente. Sem levantar a taça do torneio desde 2018, o treinador Tiago Nunes deverá escalar o que tem de melhor — seja fisicamente ou tecnicamente — ao longo do certame, que totalizará seis jogos caso o escrete preto-e-branco avance até a final.

Ceará x Iguatu ao vivo: onde assistir à transmissão

Nordeste FC: para clientes do serviço de streaming

Rádio O POVO CBN: áudio

Campeonato Cearense 2022 - Ceará x Iguatu



Escalação provável

Ceará

4-2-3-1: João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Luiz Otávio e Victor Luis; Richardson e Kelvyn (Geovane); Mendoza, Vina e Erick; Zé Roberto. Técnico: Tiago Nunes.

Iguatu

4-4-2: Léo; Talisson, Uesles, Marcondi e Dodó; Talys, Hugo Freitas, Bruno Menezes e Romário; Patuta e Romário Becker. Técnico: Washington Luiz.

Quando será Ceará x Iguatu

Hoje, terça, 22 de fevereiro (22/02), às 20 horas (horário de Brasília)



Onde será Ceará x Iguatu

Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

