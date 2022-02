Ceará conta com seis atletas em recuperação no departamento médico

Bruno Pacheco, Jael, Marcos Ytalo, Fernando Sobral, Marlon e Lima são desfalques do Alvinegro de Porangabuçu na partida contra o Atlético-BA pela Copa do Nordeste

O boletim divulgado pelo departamento médico do Ceará antes da partida contra o Atlético-BA, válido pela sexta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, mostra que o Vovô tem seis jogadores em recuperação por lesão.

Além do lateral-esquerdo Bruno Pacheco — aprimorando parte física — e do centroavante Jael e do lateral-direito Marcos Ytalo, o Buiú, — em recuperação pós-cirúrgica —, três atletas integraram a lista de desfalques do Alvinegro. São eles: os meio-campistas Fernando Sobral e Marlon, e o atacante Lima.

Lima e Fernando Sobral — recém recuperado de lesão — foram diagnosticados com um edema na parte posterior da coxa esquerda. Já o volante Marlon sofreu um trauma no tornozelo direito.

O número elevado de lesões neste início de temporada acendeu o alerta no Ceará. Na partida contra o Atlético de Alagoinhas, alguns jogadores da equipe titular foram poupados, como o meia Vina e o atacante Zé Roberto.

