Transmissão ao vivo de Atlético-BA e Ceará pela Copa do Nordeste; ouça narração

Atlético-BA e Ceará se enfrentam hoje, sábado, 19 de fevereiro (19/02), pela sexta rodada da Copa do Nordeste 2022. A partida será disputada no estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas, na Bahia, às 16 horas (horário de Brasília). Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida com narração da rádio O POVO CBN.

>> Veja as escalações de Ceará x Sport para o duelo válido pela Copa do Nordeste Sobre o assunto CBF altera horário de jogo entre Ceará e São Raimundo pela Copa do Brasil

Ceará tem a melhor defesa da Copa do Nordeste

João Ricardo cita dificuldades extracampo para o jogo contra o Atlético-BA

"Podemos sonhar", diz Tiago Nunes sobre chance do Ceará na Sul-Americana



