Eleito craque do jogo, Victor Luís valoriza vitória do Ceará contra o Atlético-BA

Em jogo difícil, o Ceará derrotou o Atlético-BA pelo placar de 1 a 0, fora de casa, em duelo válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste. A vitória ampliou a vantagem do Vovô na liderança, que atingiu os 12 pontos no Grupo B. Em entrevista após o jogo, o lateral-esquerdo Victor Luís, eleito o melhor da partida, falou sobre as dificuldades do Ceará e ressaltou o companheirismo do grupo.

“Um jogo muito difícil. Encontramos uma temperatura que a sensação era de 38° ou 40° graus. A gente sabia que a equipe deles é qualificada, não é a toa que é campeão estadual, tem muitos jovens. Desejo sorte pra eles na caminhada. E agradecer também ao companheirismo que o Ceará teve dentro de campo, quem entrou pode dar o melhor. Espero que possamos continuar conquistando três pontos fora de casa”, falou o lateral.

Após quarto jogo do Ceará em 11 jogos, o jogador também afirmou que a equipe está evoluindo dentro de campo.

“É como eu disse, a equipe deles é uma equipe muito qualificada. Um início de temporada, onde estamos nos colocando em prática, evoluindo sem perder. Então espero que possamos continuar evoluindo dentro de campo, com companheirismo, correndo um pelo outro, e minimizar os erros”, concluiu.

O Ceará enfrenta o CSA na próxima rodada da Copa do Nordeste. A data e o horário do jogo ainda serão definidos.

