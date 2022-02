Tiago Nunes diz que Ceará está em processo de evolução e ressalta: "Muito potencial de melhora"

Após o empate por 1 a 1 entre Ceará e Sampaio Corrêa na noite deste sábado, 12, pela Copa do Nordeste, o treinador Tiago Nunes concedeu entrevista coletiva e falou sobre o momento de evolução da equipe alvinegra neste início de temporada.

"Nós estamos em um processo de evolução, jogo a jogo. Tivemos dois jogos muito duros fora de casa, primeiro contra o Sergipe, depois aqui no Castelão, no clássico. Tivemos um jogo contra um adversário com um nível um pouco menor, onde fizemos uma goleada. Hoje um adversário da Série B, tradicional, sempre é difícil. Tivemos um empate, poderíamos ter um resultado melhor, mas futebol justo é aproveitamento. Temos que entender porque ganha, porque empata, porque perde. Isso faz parte do futebol."

Com quatro jogos na temporada, o Vovô conquistou duas vitórias e dois empates. Para Tiago Nunes, a equipe está em um "estágio aceitável" pela quantidade de partidas que disputou, mas ressaltou que há muito potencial de crescimento para o restante do ano.

"Estou feliz porque estamos crescendo, melhorando, havendo associações. Um jogo por fora, pelo meio-campo, pelas pontas. Estamos começando a criar um repertório para que independente do adversário possa ter soluções dentro do próprio elenco. É realmente uma ideia em construção, não consigo falar com certeza em que estágio estamos, mas pelo tempo de preparação e número de jogos, estamos em um estágio aceitável e com muito potencial de melhora.”



