Mais de 13 mil torcedores compareceram ao Castelão para Ceará x Sampaio Corrêa

Ceará e Sampaio Corrêa ficaram no empate por 1 a 1 em jogo válido pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. O confronto contou com a presença de 13.890 torcedores presentes, que foi o segundo maior público da Arena Castelão em 2022, ficando atrás apenas do Clássico-Rei, com 16.306 pagantes.

A marca superou os 10.762 torcedores que estiveram presentes em Ceará x Globo como o maior público que o Alvinegro colocou como mandante na temporada.

Com os mais de 13 mil pagantes, o Ceará obteve uma renda bruta de R$ 120.898,00 e líquida de R$ 10.348,92, sendo o primeiro jogo do Alvinegro em 2022 a gerar lucro.

O próximo confronto do Ceará é novamente em casa, diante do Sport, na Arena Castelão. A partida acontece na terça-feira, 15, às 21h30min.

Confira os números de público e renda de Ceará 1 x 1 Sampaio Corrêa

Público pagante 13890

Público não pagante 0

Público total 13890

Renda bruta R$ 120.898,00

Renda líquida R$ 10.348,92

