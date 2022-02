"Foi um jogo difícil", analisa Zé Roberto após empate do Ceará diante do Sampaio Corrêa

Vovô empatou em 1 a 1 com o Sampaio Corrêa em jogo válido pela quarta rodada da Copa do Nordeste. Kelvyn marcou para o Alvinegro e Eron descontou para os adversários

Destaque do Ceará no empate da equipe em 1 a 1 diante do Sampaio Corrêa neste sábado, 12, no Castelão, Zé Roberto comentou o ponto somado e a atuação do Alvinegro de Porangabuçu na saída de campo.

"A gente queria muito a vitória, batalhamos e lutamos, tivemos inúmeras chances, mas foi um jogo difícil. Sabemos do potencial do time do Sampaio também. Agora vamos descansar, que temos outra guerra na terça-feira, para sairmos vitoriosos", falou o atleta.

Neste sábado, 12, o Vovô enfrentou o Sampaio Corrêa pela 4ª rodada do Nordestão. Kelvyn abriu o placar para o Alvinegro de Porangabuçu aos 14 minutos do primeiro tempo e Eron deixou tudo igual aos 24.

O Ceará volta a campo na terça-feira, 15. quando enfrenta o Sport no Castelão às 21h30min. A partida é válida pela 5ª rodada da primeira fase do Nordestão.

