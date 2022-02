Com goleada sobre o Globo, Ceará chega a 30 jogos de invencibilidade na fase de grupos do Nordestão

A goleada por 5 a 0 sobre o Globo-RN, na noite desta quarta-feira, 9, na Arena Castelão, garantiu mais do que os três pontos para o Ceará na Copa do Nordeste. Com o triunfo sobre a equipe potiguar, o Alvinegro de Porangabuçu alcançou a marca de 30 jogos de invencibilidade em confrontos válidos pela fase de grupos da competição regional.

A última derrota do Vovô na primeira fase do torneio foi para o Sampaio Corrêa-MA, em 2018. Na ocasião, o time cearense foi derrotado fora de casa pela equipe maranhense pelo placar de 1 a 0. Curiosamente, o gol do jogo foi marcado pelo volante Fernando Sobral, um dos principais jogadores do clube alvinegro nos últimos anos.

Desde o revés diante do Sampaio Corrêa, o Ceará entrou em campo pela fase de grupos do Nordestão em 30 oportunidades. No período, foram 16 vitórias alvinegras e 14 empates, com um aproveitamento de 69% dos pontos disputados.

A marca reforça o bom desempenho do clube na competição neste período. O Vovô foi finalista em duas edições do certame desde 2018, conquistando o título em 2020. Nas últimas cinco edições da Copa do Nordeste, o Ceará disputou 46 jogos, venceu 25, empatou 17 e perdeu apenas quatro, com 66% de aproveitamento. Foram 79 gols marcados e apenas 30 sofridos.

