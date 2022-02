"É muito gratificante fazer uma partida dessas", diz Victor Luís após goleada do Ceará

Lateral-esquerdo marcou dois dos cinco gols alvinegros, sendo um de cobrança de falta. Com a vitória, Vovô está na liderança do grupo B com sete pontos

O Ceará goleou o Globo-RN em 5 a 0 no Castelão nessa quarta-feira, 9, em um jogo com muitos destaques. Um deles foi o lateral-esquerdo Victor Luís, que marcou dois gols, sendo um de cobrança de falta. Na saída do campo, e entrevista ao Nordeste FC, o atleta demonstrou toda sua felicidade pela goleada e pelos tentos marcados.

"Um sentimento de felicidade que tenho pelo jeito que o grupo me abraçou quando eu cheguei. Poder reviver jogo no Castelão, onde vivi grandes momentos em 2015, retornar e fazer uma partida dessas com a equipe e na presença da família, é muito gratificante. Estou extremamente feliz", ressaltou o atleta, que também fez questão de ressaltar o trabalho coletivo do grupo e o peso da partida para os jogadores.



"A partir do momento que vestimos a camisa do Ceará, toda partida entra como aspecto de decisiva. Sabemos o quanto é importante somar resultados positivos, independente da partida que seja. A equipe sempre vai entrar pra fazer o melhor em campo. Como eu disse, feliz em viver esse momento, marcar dois gols em uma partida. Eu venho treinando cobranças de faltas", assumiu o lateral.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Questionado sobre ficar com a vaga de batedor de faltas da equipe, entretanto, ele elogiou os outros cobradores do grupo. "No time tem muios cobradores bons e estamos treinando. Espero poder ajudar o Ceará mais vezes", finalizou.

Tags