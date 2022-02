Ceará envia proposta para atacante Elkeson e aguarda decisão do atleta, diz portal

O atacante ex-Botafogo atua no futebol chinês desde 2013, onde defendeu as cores do Shanghai e Guangzhou FC, seu atual clube

Na busca por um atacante no mercado, o Ceará enviou uma proposta por Elkeson, jogador de 32 anos e que joga no Guangzhou FC, da China. O Vovô aguarda a resposta do atleta até o dia 22 de fevereiro. As informações são do portal One Football.

Além do Ceará, outros times brasileiros também estão interessados no atleta, mas o Alvinegro está confiante de que pode contar com o atacante no elenco.

A equipe do Esportes O POVO entrou em contato com os representantes do atleta para mais informações do negócio, mas não obteve resposta até o momento.

Naturalizado chinês desde 2019, o atacante é constantemente convocado para a seleção chinesa, que disputa as eliminatórias da Ásia, mas sem chances de classificação para a Copa do Mundo no Catar.

Na carreira, Elkeson tem 485 jogos e 204 gols marcados, uma média de quase um gol a cada dois jogos, segundo o site de estatísticas oGol. No Botafogo, o atleta teve o melhor desempenho em números no ano de 2012, quando marcou 18 gols em 54 jogos na temporada.

