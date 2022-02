Por liderança do grupo B do Nordestão, Ceará enfrenta o Globo-RN no Castelão

Após dois jogos como visitante, o Ceará disputa nesta quarta-feira, 9, a primeira partida como mandante na Copa do Nordeste 2022. Diante do Globo-RN, o time do Porangabuçu irá reencontrar a torcida alvinegra no Castelão, às 19h30min, em duelo atrasado válido pela primeira rodada do certame regional.

A partida abre uma sequência de confrontos como mandante do time cearense. Até o dia 15, o escrete comandado por Tiago Nunes joga também contra Sampaio Corrêa e Sport, no Castelão, em jogos válidos pela quarta e quinta rodadas da primeira fase da competição.

O momento para atuar dentro de seus domínios não poderia ser melhor. Com quatro pontos e entre os primeiros colocados do Grupo B, mesmo estando com um jogo a menos, o Vovô terá a oportunidade de encostar na liderança da chave. A expectativa é de que a equipe se aproveite da sequência como mandante e encaminhe a classificação para a próxima fase do torneio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para buscar a posição confortável na Copa do Nordeste, o técnico Tiago Nunes teve apenas dois dias para preparar o time. Por outro lado, ele contou com o retorno de peças importantes aos treinamentos. O volante Fernando Sobral, o zagueiro Messias e o atacante Erick participaram das atividades mirando o confronto contra o Globo-RN. O trio foi desfalque no Clássico-Rei.

Sobre o assunto Com empate, Ceará amplia invencibilidade sobre o Fortaleza em jogos pelo Nordestão

Jogo entre Ceará e Sampaio Corrêa no Nordestão sofre alteração de horário; confira

O zagueiro e o atacante devem ser relacionados, enquanto o volante pode até ganhar uma vaga na equipe titular, a qual disputa com Richardson e Marlon.

Em coletiva pré-jogo, Marlon frisou que a disputa pela titularidade é sadia. O meio-campista pontuou que cada um dos atletas possui características diferentes.

"Temos volantes de qualidade e quem ganha é o Ceará. É uma concorrência boa, sadia. Quem tiver melhor vai jogar. Temos características diferentes, mas jogamos na mesma função. Creio que todos estão preparados e em posição de dar o seu melhor para entregar o melhor ao clube", falou.

Outra posição em que há concorrência pela titularidade é a zaga. Para o jogo de hoje, Lucas Ribeiro e Gabriel Lacerda brigam pela escalação ao lado de Luiz Otávio. Por outro lado, quem não poderá ser escalado para a partida é o centroavante Cléber, suspenso após expulsão no Clássico-Rei. O lateral-esquerdo Bruno Pacheco, o lateral-direito Buiú e o centroavante Jael também não irão participar da partida, pois estão lesionados.