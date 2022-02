Ceará abre votação para torcida escolher novo uniforme da temporada de 2022

Com quase 200 modelos enviados, o Ceará divulgou nesta quarta-feira, 2, os cinco uniformes finalistas do concurso Nação Alvinegra de 2022. A camisa vencedora — que será utilizada ao longo do segundo semestre da temporada — será decidida através de votação popular, cujo prazo vai até o próximo sábado, 5.

O processo de escolha dos modelos passou por uma avaliação de uma comissão interna do Alvinegro de Porangabuçu, composta por presidência, diretoria, Conselho Deliberativo e representantes da fabricante parceira do clube.

O anúncio do uniforme vencedor será realizado no dia 2 de junho, data de aniversário do Ceará. O vencedor do concurso será presenteado com o uniforme completo (camisa, short e meiões), um ano gratuito de adesão de um dos planos do sócio-torcedor, além de um crédito no valor de R$ 500,00 para retirada de produtos nas lojas oficiais do clube. Os outros quatro participantes também recebem a mesma bonificação em dinheiro para utilizar nas lojas.



