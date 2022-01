Próximo rival do Ceará, Sergipe pede adiamento de jogo contra o Botafogo-PB devido à Covid-19

Adversário do Vovô na estreia da Copa do Nordeste, o Sergipe solicitou à CBF o adiamento da partida contra o Botafogo-PB. O clube comunicou que, em razão de contaminações por Covid-19, a equipe não dispõe do número mínimo de jogadores exigidos. O jogo contra os paraibanos está marcado para esta quarta-feira, 26, às 19h30min, pela 1ª rodada do torneio regional.

Em comunicado oficial, o Sergipe informou que 16 atletas e cinco membros da comissão técnica foram diagnosticados com Covid-19. Com isso, a partida diante do Ceará no próximo sábado, 29, pela 2ª rodada do certame, também pode sofrer alteração de data. Até o momento, a CBF não divulgou mudanças no calendário da competição.

Sobre o assunto Calendário alvinegro: saiba as datas dos primeiros jogos do Ceará em 2022

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A diretoria do Gibão reitera que segue cumprindo os protocolos sanitários como distanciamento social e isolamento. No comunicado divulgado, o clube diz que em breve divulgará as decisões tomadas junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Vale lembrar que o Alvinegro já teve jogos adiados na Copa do Nordeste 2022. Inicialmente, o Vovô estrearia no dia 22 ou 23 de janeiro, entretanto, por solicitação do próprio, a partida válida pela primeira rodada foi adiada. Posteriormente, o jogo entre Ceará e Globo-RN, que seria disputado no dia 1º de fevereiro, foi remarcado para o dia 8. A mudança foi solicitada pela Federação Cearense de Futebol (FCF).



Tags