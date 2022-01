"Para os primeiros jogos a gente espera estar na nossa melhor forma", expõe Luiz Otávio

Zagueiro do Vovô exaltou preparação física do clube, falou sobre metas para 2022 e explicou quais os objetivos para os dois primeiros jogos do ano

Zagueiro referência do Ceará, Luiz Otávio concedeu coletiva na tarde desta sexta-feira e, além de exaltar a preparação física executada na pré-temporada, o defensor falou sobre os objetivos do grupo para os primeiros jogos do ano e também para o ano de 2022.

Para as primeiras partidas oficiais do ano, diante de Sergipe e Fortaleza, Luiz Otávio espera que o time possa estar num bom nível para fazer uma boa apresentação para a torcida. "Para os primeiros jogos a gente espera estar na nossa melhor forma, no nosso melhor nível, para que a gente possa transferir para o campo e para o jogo aquilo que a gente tem trabalhado durante a semana. A gente tem se empenhado muito, embora saiba que jogo é jogo e treino é treino. A gente sabe que são jogos complicados e diferentes, mas a gente tem que conseguir e treinar a cabeça para colocar em prática aquilo que a gente tem trabalhado", ressaltou.

A ideia do zagueiro é que o Vovô comece bem a temporada para também terminá-la assim. Para 2022, o defensor crê que o time possa dar o seu melhor para conquistar resultados cada vez maiores. "Se a gente puder gritar (campeão) em todas as competições que a gente disputar, beleza. Com certeza a gente entra em todas as competições para fazer, dar o nosso melhor e buscar o ponto mais alto. Se vai acontecer é outra história, mas nossa mente tem que sonhar e estar disposto sempre e é o que temos buscado no dia a dia", afirmou Luiz.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Calendário alvinegro: saiba as datas dos primeiros jogos do Ceará em 2022

Richard e Richardson são regularizados pelo Ceará no BID

Fisiologista do Ceará expõe condição física dos atletas na pré-temporada

Para alcançar um bom início e um bom fim de temporada, Luiz Otávio assegura a importância de uma boa preparação física, para além dos treinamentos técnicos e táticos. "Começando a pré-temporada a gente precisa ter um equilíbrio muito grande e a conversa muito alinhada entre departamento médico, fisiologia e nutricionista para ver como ta o corpo do atleta. Mediante a isso, eles tem os dados e tecnologias para ter essa medida. Todas as bases de suplementação, sono, descanso, é o que vai me dar e que vai dar aos meus companheiros a melhor performance pra gente aguentar o maior número de jogos possíveis. Nosso calendário será jogo atrás de jogo e temos que dar o nosso melhor e entrar 100%", disse.

O atleta também alinhou todos esses pontos com o pensamento positivo para que o Vovô tenha uma boa temporada em 2022. "Nessa temporada a gente pensa em, mais uma vez, buscar e brigar em todas as competições. Fazer o nosso melhor e pensar grande. Não podemos entrar em nada na vida pensando pequeno. Se você entrar em algo para disputar, tem que pensar grande sempre. No mínimo pode acontecer de, por causa dos obstáculos, não alcançar aquilo que você tava mentalizando de maior, mas você vai alcançar algo melhor do que pensar pequeno", finalizou.

Tags