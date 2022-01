CBF altera data de jogo e Ceará estreia no Castelão em Clássico-Rei

A estreia do Ceará no Castelão em 2022 será o Clássico-Rei. A partida, válida pela Copa do Nordeste, deve ser disputada no dia 6 de fevereiro. Isso porque a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou o jogo entre Ceará e Globo-RN para o dia 8. Inicialmente, as equipes se enfrentariam no dia 1º em duelo válido pelo Nordestão.

A solicitação de mudança foi feita pela Federação Cearense de Futebol (FCF) por impossibilidade do estádio receber partidas em dias consecutivos. O confronto entre Floresta e Fortaleza acontece no dia 2, na Arena Castelão.

A justificativa da FCF diz: "Ajuste de tabela com a concordância da federação, do clube visitante e da emissora detentora dos direitos de transmissão, tendo em vista a impossibilidade de utilização da Arena Castelão por dois dias consecutivos, conforme comunicado". A CBF informou a alteração nesta quarta-feira, 19.

O mando de campo do primeiro Clássico-Rei de 2022 é do Fortaleza. O duelo diante do Tricolor do Pici será o primeiro encontro da torcida com o Alvinegro nesta temporada. O jogo válido pela 3ª rodada da Copa do Nordeste ainda não tem confirmação do número de ingressos a serem vendidos. O decreto que reduz a capacidade das praças esportivas para 30% vale até 5 de fevereiro.



