Ceará divulga nota explicando situação judicial de Lucas Ribeiro

O Ceará divulgou nota oficial acerca da situação judicial do zagueiro Lucas Ribeiro, que foi anunciado nesta terça-feira, 18, como novo reforço do clube e gerou críticas por parte da torcida. O jogador é acusado de vazar um vídeo íntimo envolvendo uma menor de 14 anos. As imagens teriam sido vazadas em 2018, quando ele, aos 19 anos, ainda estava no Vitória-BA.

Veja abaixo a nota publicada pelo Ceará na íntegra.

"O Ceará Sporting Club vem a público informar que, através do seu Departamento Jurídico, realizou todas as diligências e consultas necessárias para avaliar a situação do atleta Lucas Ribeiro na esfera judicial, sendo parte das etapas de registro de atletas.

Acerca do atleta Lucas Ribeiro, conforme certidões judiciais obtidas, informamos que o mesmo não possui nenhum processo criminal, tendo havido apenas um único processo cível, em segredo de justiça, mas que foi extinto por acordo firmado entre atleta e parte autora.

Portanto, não há registro de qualquer processo judicial na esfera cível ou criminal que impeça a sua contratação.

O Ceará Sporting Club respeita o direito à presunção de inocência e o devido processo legal, bem como a autonomia da vontade das partes em celebrar acordo judicial para pôr fim a conflitos do passado.

