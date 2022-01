Torcida do Ceará se manifesta nas redes contra a contratação de Lucas Ribeiro

O Ceará anunciou, nesta terça-feira, 18, a contratação do zagueiro Lucas Ribeiro. No entanto, o reforço não tem sido bem visto por boa parte dos torcedores, que se manifestaram nas redes sociais e deixaram a hashtag #LucasRibeiroNao entre os assuntos mais falados do Twitter.

Isso porque o jogador é acusado de vazar um vídeo íntimo envolvendo uma menor de 14 anos. As imagens teriam sido vazadas em 2018, quando ele, aos 19 anos, ainda estava no Vitória-BA.

Os empresários do atleta afirmam que o jogador é inocente. Segundo o portal Globo Esporte-SP, uma pessoa ligada ao zagueiro disse que o caso foi encerrado "há tempos" e Lucas Ribeiro não foi o autor da filmagem nem da exibição do vídeo íntimo.

Antes do Ceará, o atleta estava sendo especulado no São Paulo, que desistiu de seguir com a negociação depois de manifestações de torcedores nas redes sociais. Após o interesse do Ceará pelo jogador se tornar público, torcedores e perfis ligados ao Alvinegro fizeram o mesmo. Veja algumas dessas publicações.

O Ceará Sporting Club não pode ser o lar de alguém que sequer pagou pelo que cometeu.



É triste que a diretoria mais uma vez cogite um jogador problemático.



LUCAS RIBEIRO NÃO — VozãoPride (@vozaopride) January 17, 2022

"São Paulo trava negociações com Lucas Ribeiro, processado por conta de vídeo íntimo com menor de idade". E porque o @CearaSC aceita? @RobinsonCastro1 respeita a nossa torcida e nós mulheres! #LUCASRIBEIRONÃO #LUCASRIBEIRONÃO #LUCASRIBEIRONÃO #LUCASRIBEIRONÃO #LUCASRIBEIRONÃO — Lyvia Rocha #vacinasim (@lyviarocha_) January 18, 2022

A direitoria do clube odeia o torcedor e, principalmente, a torcedora do Ceará.



Jean, Avelar, agora Lucas Ribeiro? É muita vontade de ter o clube associado a um criminoso.



O que sobra em alguns clubes de humanidade e bom senso falta no "time do povo".#LucasRibeiroNão — LipeGates (@LipeGates) January 18, 2022

