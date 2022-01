Departamento de Marketing do Ceará é eleito o melhor do Brasil em premiação nacional

Concorrendo em quatro categorias, o Ceará conquistou três prêmios no Brand Bola Awards, premiação que elege as melhores ações e profissionais de comunicação e marketing no Brasil

Ceará foi eleito nesta quinta-feira, 13, como o melhor Departamento de Marketing do Brasil em 2021 pela plataforma Brand Bola Awards, premiação anual que destaca as melhores ações e profissionais de comunicação e marketing no país. Concorrendo em outras três categorias, o Alvinegro também foi eleito na categoria de melhor social media de clube e de melhor atleta nas redes sociais, sendo representado pelo meia-atacante Vina.

Em votação com mais de 45 mil votos, o Ceará celebra a conquista como forma de reconhecimento pelo trabalho realizado pela equipe na última temporada. Fausto Filho, analista de marketing do clube, destaca sobre o empenho do time de marketing e a felicidade da premiação:

Sobre o assunto Treinador do Ceará, Tiago Nunes testa positivo para Covid-19

Náutico anuncia a contratação do atacante Leandro Carvalho, do Ceará

Ceará desperdiça muitas chances, perde por 2 a 0 e é eliminado na Copinha

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Estou muito feliz, muito satisfeito de ver o reconhecimento desse trabalho que começou em 2019, quando o João Costa decidiu fazer o reposicionamento do Ceará nas redes sociais e me convidou para fazer parte disso. Na sequência trouxemos a Jessica Luana para ajudar nesse trabalho, e também tivemos mais duas pessoas para agregar, o João Mateus e o Diogo, além de outras pessoas que já passaram. É um trabalho realizado pelo setor de marketing por completo, pois todos ajudam nas decisões, e também dos outros setores do clube como a comunicação, centro cultural, categorias de futebol e principalmente a confiança da diretoria”, comentou.

João Costa, gerente de marketing do clube, ressalta a alegria da conquista do prêmio:

“Fico muito orgulhoso de ver o nosso trabalho ser reconhecido em todo o Brasil. Esse mês completam 3 anos que cheguei ao clube com a missão de reestruturar o marketing e o prêmio mostra que estamos no caminho certo e que todo o esforço está valendo a pena” comentou.

Fora dos gramados, o Ceará coleciona vitórias em outros concursos. Além do Brand Bola Awards, o Ceará também conquistou ao longo dos últimos anos os concursos Confut, Conafut, Cinefoot, e entre outros.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

Tags