Ceará acerta empréstimo do lateral direito Igor para o Portimonense

O Ceará concluiu as negociações de empréstimo do lateral direito Igor para o Portimonense, clube da primeira divisão portuguesa, por uma temporada e meia com opção de compra. A informação foi trazida pelo jornalista português Pedro Sepúlveda.

Segundo o Globo Esporte, o atleta já viaja neste domingo, 9, para Portugal, onde fará exames médicos e assinará contrato para sua primeira experiência na Europa. O lateral direito tem contrato com o Ceará até 2023, mas o Portimonense poderá exercer a opção de compra ao fim do empréstimo.

Igor tem 23 anos e chegou ao Ceará em setembro de 2021, vindo do Coritiba-PR. Com os problemas que o Vovô teve no setor, o jogador logo conseguiu se firmar como titular e atuou em 15 partidas e deu uma assistência.

Com a saída de Igor, o Ceará fica com três laterais direitos no elenco: Buíú, Michel Macedo e Nino Paraíba.

