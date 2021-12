Ceará inicia conversas para contratar o lateral direito Nino Paraíba

O atleta encerrou seu vínculo com o Bahia e está livre no mercado; segundo apurado pelo Futebolês e confirmado pelo Esportes O POVO, as negociações estão em andamento

O Ceará segue se movimentando no mercado da bola. O nome da vez é o do lateral direito Nino Paraíba, que encerou seu vínculo com o Bahia e está livre no mercado. A informação inicial foi divulgada pelo Futebolês e confirmada pelo Esportes O POVO.

O desejo do atleta era permanecer no Bahia, mas como não houve acerto para uma renovação de contrato, o lateral ouviu outras propostas e tem negociações em andamento com o Alvinegro de Porangabuçu.

Nino Paraíba tem 35 anos e estava no tricolor baiano desde 2018. Pelo Esquadrão, o atleta entrou em campo 193 vezes, marcando sete gols e dando 15 assistências. Na atual temporada, o jogador atuou em 51 jogos, marcou um gol e deu quatro assistências.

Atualmente, o Alvinegro possui quatro jogadores para a posição: Gabriel Dias, Igor, Buiú e o recém contratado Michel Macedo, mas alguns destes nomes devem deixar o clube em 2022.

