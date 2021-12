Saiba qual o perfil dos jogadores que o Ceará busca para a temporada 2022

Alvinegro de Porangabuçu deve fazer até oito contratações para a temporada 2022, que se inicia com a pré-temporada no dia 8 de janeiro

O Ceará deve fazer cerca de oito contratações para a temporada 2022. No programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, o jornalista Sérgio Ponte especificou quais posições e perfil de jogadores que o Alvinegro de Porangabuçu busca para o novo elenco.

Além do já anunciado Michel Macedo, o Vovô também irá contratar mais um lateral-direito para o grupo, afirmou Ponte. A tendência é que o jogador Igor, do atual elenco, seja emprestado. Na lateral-esquerda, o Ceará também irá contratar mais uma peça. Segundo o jornalista, Kelvyn deverá ser utilizado em 2022 como volante, atuando pelo lado esquerdo.

Para fechar um quarteto de zaga consistente, o Vovô também procura no mercado um defensor com perfil "de xerife". A zaga do Ceará na temporada 2021 foi composta principalmente por Luiz Otávio, Messias e Gabriel Lacerda.

No meio de campo, a ideia é contratar um primeiro volante, já que, de acordo com o jornalista, Fabinho, Pedro Naressi e os dois Williams Oliveira não devem permanecer no elenco. O Alvinegro também busca um meia com perfil de ala-esquerdo.

Para o ataque, dois centroavantes estão sendo buscados. Além de Iury Castilho, que já está acertado com o time, o Ceará tenta contratar mais um atleta da posição.