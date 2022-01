Armando Desessards é anunciado como novo coordenador técnico do Ceará

O Ceará anunciou nesta quarta-feira, 5, a contratação de Armando Desessards para a coordenação técnica do time. Ele chega após se desligar do América-MG, clube que ajudou a alcançar vaga na Copa Libertadores no último Brasileirão.

Desessards chega em Porangabuçu para ocupar o cargo deixado por André Figueiredo, que havia se desligado do clube em dezembro. Com experiência com categoria de base, o profissional chega com o objetivo de aprimorar a integração do departamento de base com o futebol profissional.

Essa é a segunda passagem dele no Vovô. Na primeira vez que trabalhou no clube, entre 2019 e 2020, ajudou o time a ser eleito pelo site DaBase como referência em futebol de base na América Latina, como a melhor categoria de base do Nordeste.

Armando Desessards já trabalhou em mais de 20 equipes do futebol brasileiro. Dentre eles, estão América-RN, América-MG, Criciúma e Brasil de Pelotas. Ele também treinos times de base de Grêmio e Internacional e chegou a ser técnico do Ferroviário, em 2010.