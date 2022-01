Presidente do Sport planeja visita a Ceará e Fortaleza: "Conhecer e replicar nos nossos clubes"

O presidente do Sport-PE, Yuri Romão revelou plano de visita ao Ceará e Fortaleza, únicos representantes do Nordeste na Série A. Durante evento realizado na Arena Pernambuco nesta quinta-feira, 6, o mandatário disse que mantém contato com Marcelo Paz e Robinson de Castro. As informações foram divulgadas pelo portal Nordeste 45.

“O futebol se profissionalizou. Então mantive contato com os dois presidentes, estou tentando agendar para ir a Fortaleza conhecer um pouco do que eles estão fazendo para a gente replicar nos nossos clubes”, revelou.

Segundo o presidente do clube pernambucano, o Alvinegro e o Tricolor do Pici são exemplos de gestão no futebol. Ceará e Fortaleza são os únicos representantes nordestinos na Série A do Brasileirão. Os times cearenses também figuram no cenário internacional. Nesta temporada, o Vovô disputa a Sul-Americana, enquanto o Fortaleza joga a Libertadores, maior competição de futebol do continente.

“Entendo que, para que a gente possa voltar a ter a representatividade do passado, a força, se faz necessário uma mudança de postura. Hoje, temos o exemplo dos irmãos cearenses. E não tem porque, não copiar, mas nos basear no que eles estão fazendo no futebol. O futebol se profissionalizou”

O mandatário do Sport comentou ainda sobre o desejo de formar um bloco com os times do Nordeste. “Conversei com Robinson de Castro, Marcelo Paz, Guilherme Bellintani. Já estou articulando uma reunião com todos os clubes do Nordeste aqui no Recife para que possamos, não só Pernambuco, mas o Nordeste se reunir em um bloco. Temos que buscar, termos força com a CBF, a liga se formando. Então precisamos tomar uma decisão”, acrescentou Yuri Romão.



