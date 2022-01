Silêncio de Pablo faz Ceará avaliar outros centroavantes no mercado

O Ceará ainda segue disposto a contratar Pablo, apesar do silêncio do jogador nesta janela de transferências. Recentemente, o próprio presidente do clube, Robinson de Castro, admitiu o interesse no jogador publicamente, no entanto, não houve qualquer avanço nas negociações com o staff do camisa 9 tricolor.

O São Paulo já aceitou negociá-lo. O Ceará está disposto a pagar o salário de Pablo de forma integral, uma vez que contratar um centroavante é a prioridade máxima do clube para a temporada de 2022. Fato é que Pablo, por enquanto, não se manifestou e aproveita as férias com a família em um condomínio de luxo no interior de São Paulo. O jogador tem um dos salários mais altos do Tricolor, que busca enxugar sua folha para 2022, já que atravessa grave crise financeira.

Justamente pelo silencia de Pablo, o Ceará já começa a avaliar outros nomes do mercado. Como a pré-temporada começa em algumas semanas, a intenção da alta cúpula do Vozão é já contar com peças-chave desde o início da preparação para 2022.

Pablo foi o artilheiro do São Paulo em 2021, com 13 bolas nas redes, embora seja reserva atualmente. O camisa 9 também foi, ao lado de Rigoni, o atleta que mais participou de gols, com outras quatro assistências. O argentino, por sua vez, marcou 11 tentos e seis passes para gol.

