Imprensa argentina repercute interesse do Ceará em atacante Silvio Romero, do Independiente

O clube argentino possui dívidas com o jogador, o que poderia facilitar a negociação com o Vovô

O jornal TyC Sports, da Argentina, repercutiu nesta segunda-feira, 3, o interesse do Ceará no atacante Silvio Romero, do Independiente-ARG. A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter Danilo Queiroz, do Futebolês.



O atleta de 33 anos possui contrato com o time argentino até 2023. Segundo reportagem do jornal TyC Sports, caso a negociação avance, a saída do atacante pode ocorrer por meio de rescisão contratual. Isso porque o Independiente possui uma dívida com o jogador.

Sobre o assunto Ceará encerra as negociações pelo atacante Pablo, garante Robinson de Castro

Ceará encaminha contratação do lateral-esquerdo Victor Luís

Em jogo festivo com Arthur Cabral, Richardson fala sobre retorno ao Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 2020, o atleta recebeu oferta do Boca Juniors-ARG, mas acabou renovando o vínculo com o Independiente-ARG. A diretoria do clube fixou valor de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões) para multa em caso de venda futura do jogador

O atacante é o principal destaque do Independiente. No clube desde de 2017, anotou 50 gols em 128 partidas disputadas. Em 2021, foram 22 tentos marcados e 22 assistências cedidas em 55 jogos. O argentino tem passagens pelo Lanús-ARG, Rennes-FRA, Chiapas-MEX e América-MEX.

Tags