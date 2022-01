Em jogo festivo com Arthur Cabral, Richardson fala sobre retorno ao Ceará

O volante Richardson, recém contratado pelo Ceará, se encontrou com o ex companheiro de clube Arthur Cabral em Campina Grande (PB) nesta segunda-feira, 3, para um jogo festivo de amigos.

Atualmente no Basel, da Suíça, Arthur Cabral vem sendo especulado entre importantes clubes na Europa, como Barcelona, Zenit, West Ham, Newcastle, entre outros.

Richardson foi o primeiro reforço anunciado pelo Alvinegro para a temporada 2022. Depois de três anos no futebol japonês, o volante acertou sua volta para o Vovô e falou sobre o assunto.

"Passei três anos fora, três anos no Japão. Todo mundo sabe da minha identificação com o clube (Ceará), então não adianta esconder. E eu estou muito ansioso para poder voltar a trabalhar, viver o dia a dia do clube e poder reestrear com a camisa do Ceará".

O volante lembrou também da sua história com a torcida e disse que vai voltar ainda mais focado para a temporada que vem.

"Se falar da torcida eu acabo me emocionando, tem muita história minha já lá, e eu preciso reescrever novamente essa minha história. Mas fica o meu carinho ao torcedor e dizer que vou voltar ainda mais focado do que quando eu saí para dar meu melhor mais uma vez".

