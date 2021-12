Sem acordo para renovação de contrato, Fabinho se despede do Ceará: "Estarei torcendo"

Com quase quatro temporadas e 138 jogos disputados, volante de 35 anos deixa o Vovô após encerramento do contrato neste mês: "Deixei amigos ali e só tenho a agradecer"

Após quase quatro anos, o Ceará selou o fim da passagem do volante Fabinho por Porangabuçu. Com contrato até o último dia 10, o camisa 19 estava entre os jogadores que tinham o futuro analisado pelo departamento de futebol, mas não chegou a um acordo para renovação e encerrou o ciclo - já nem consta mais no site oficial do clube, inclusive.

Contratado pelo Alvinegro em 2018, após passagem pelo Internacional-RS, o meio-campista se tornou peça importante nas duas temporadas seguintes, conquistando a titularidade e atuando com frequência. Na Série A de 2019, por exemplo, liderou o time em interceptações e divididas ganhas, enquanto na edição seguinte teve o maior número de interceptações do elenco.

Em 2021, sofreu com problemas clínicos - cirurgia no joelho e Covid-19 - e ficou afastado dos gramados, mas retornou na reta final e ganhou espaço sob comando de Tiago Nunes. Campeão da Copa do Nordeste de 2020, o volante de 35 anos disputou 138 partidas pelo Vovô e anotou três gols, no total.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Presidente do Ceará confirma empréstimo do volante Pedro Naressi ao Sport

"Exigências do São Paulo" podem travar acerto do Ceará com Pablo, diz Robinson

Ceará planeja arrecadação de R$ 16 milhões com vendas de jogadores em 2022

"Só tenho a agradecer a Deus por tudo que vivi nesse clube e eu estarei torcendo de onde eu estiver para o Ceará continue crescendo. Agradeço ao presidente, os funcionários, atletas, o staff do Ceará, todos os setores, do cargo mais simples até o presidente. Deixei amigos ali e só tenho a agradecer", afirmou Fabinho.

Além do camisa 19, o zagueiro Klaus, o meia Jorginho e os atacantes Airton e Yony González também deixam o Vovô ao final dos respectivos contratos. O lateral-esquerdo Alessandro foi emprestado ao Botafogo-PB, enquanto o volante Pedro Naressi teve contrato prorrogado antes de ser cedido ao Sport-PE.

Para o meio-campo, o Ceará já anunciou as contratações dos volantes Richardson e Richard. O clube fechou ainda com os laterais Michel Macedo e Nino Paraíba e tem acerto encaminhado com o atacante Iury Castilho.

Tags