Ceará projeta mais de R$ 11 milhões de investimento em contratações para 2022

Com projeção de orçamento recorde para 2022, o Ceará planeja investir R$ 11.488.400,00 em aquisição de direitos econômicos de atletas para a próxima temporada. O número é parecido com o que foi projetado para 2021, que foi de aproximadamente R$ 12 milhões.

Segundo o presidente Robinson de Castro, devem chegar de seis a oito jogadores para compor o elenco alvinegro. Até agora, o Ceará já anunciou cinco reforços: os volantes Richard e Richardson, os laterais direitos Michel Macedo e Nino Paraíba, e recentemente, o ponta Iury Castilho.

Desse valor projetado, o Ceará já utilizou R$ 1.960.000,00 em reforços. Richardson, Michel Macedo e Nino Paraíba chegaram sem custo ao Alvinegro. Pelo Richard, o Ceará vai investir R$ 1 milhão junto ao Corinthians por 50% do passe do atleta. Já em relação ao Iury Castilho, o Vovô desembolsou R$ 960 mil para o Portimonense, de Portugal, pelo empréstimo de um ano, com opção de compra.

Além dos mais de R$ 11 milhões em reforços, o Ceará também projetou R$ 8.617.000,01 para luvas e comissões na aquisição de atletas, que corresponde a negociação com agentes e jogadores no momento da transferência.

