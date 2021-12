"Será difícil não me emocionar", diz Richardson sobre reencontro com a torcida do Ceará

Após três temporadas atuando pelo Kashiwa Reysol no futebol japonês, o volante Richardson irá voltar a defender as cores do Ceará, assim como fez em 2016, 2017 e 2018. Ao site oficial do clube, o volante contou sobre a readaptação ao Brasil e também as expectativas para reencontrar a torcida na Arena Castelão.

“Eu passei três no Japão e o futebol jogado por lá é diferente. São realidades diferentes, tanto dentro, quanto fora de campo. Mas eu estou bem animado e focado para voltar a vestir a camisa do Ceará e representar bem o clube nas competições que vamos ter ao longo do ano”, disse.

O último contato de Richardson com a torcida alvinegra aconteceu no dia 2 de dezembro de 2018, no empate por 0 a 0 com o Vasco, na Arena Castelão, pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Sobre o reencontro, o volante de 30 anos não escondeu a ansiedade.

“Todo mundo sabe do meu amor pelo clube, do carinho pelo torcedor. Vai ser especial, e será difícil eu não me emocionar. Tanto eu quanto a minha família ficamos muito felizes com o acerto. Tenho certeza que será especial não só para mim, mas para o torcedor também, eu voltar a jogar dentro do Castelão com a camisa do Ceará.”



