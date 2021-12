CRB-AL anuncia a contratação por empréstimo do zagueiro Alan Uchôa, do Ceará

O Clube de Regatas Brasil (CRB-AL) anunciou a contratação do zagueiro Alan Uchôa. No Ceará desde 2015, o jogador chega ao clube alagoano com contrato até o fim da temporada 2022. Ele possui vínculo com o Vovô até julho de 2023.

No Ceará desde 2015, o alvinegro de 22 anos já foi campeão do Brasileiro de Aspirantes em 2020 e vice-campeão em 2021. As oportunidades no time principal, entretanto, foram poucas. Ao todo, ele atuou em 10 jogos no time principal.

Além de jogar pelo Ceará, ele também já participou do time Sub-15 do São Paulo, do time Sub-19 do Vasco e chegou a ser emprestado ao Guarany de Sobral-ce.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ceará acerta contratação do atacante Iury Castilho

Richard, do Corinthians, afirma ter acerto encaminhado com o Ceará

"Ceará é o principal clube do Nordeste", diz Robinson de Castro

Tags