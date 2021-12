São Paulo faz sondagem por Fernando Sobral, do Ceará, segundo portal

O meio-campista Fernando Sobral, destaque do Ceará, despertou o interesse do São Paulo. O Tricolor paulista, em busca de novos jogadores para o elenco da próxima temporada, entrou em contato com o staff do atleta para sondar a situação do volante no Alvinegro, segundo o UOL.



Desde 2019 no Vovô, Fernando Sobral fez mais uma temporada positiva em 2021, terminando como um dos principais jogadores do clube na Série A do Brasileirão e despertando o interesse no mercado da bola. O volante tem contrato com o time do Porangabuçu até o fim de 2023. Não há qualquer possibilidade para uma saída sem compensação financeira que agrade a diretoria do Ceará.



Em 2021, Sobral disputou 52 partidas, marcou dois gols e deu duas assistências. Somente na Série A, o jogador esteve em campo em 36 de 38 rodadas. Ele terminou o Brasileirão como o meio-campista com mais desarmes e bolas recuperadas.



