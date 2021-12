Ceará lança uniforme dois para a próxima temporada

O novo manto, que tem como codinome "Time do Kanal", faz alusão à comunidade presente nos arredores da sede do clube, em Porangabuçu

O Ceará divulgou nesta sexta-feira, 17, o novo uniforme dois para a temporada de 2022. O manto, que tem como codinome "Time do Kanal", é uma alusão à comunidade que circunda a sede do clube em Porangabuçu.

O Vovô também anunciou, além do lançamento da camisa, que haverá uma série de ações sociais desenvolvidas na comunidade, com o intuito de gerar acolhimento e sinergia entre os moradores da região e o clube.

A primeira medida será a realização de um cadastro das crianças da comunidade para que possam ter a oportunidade de participar, de forma gratuita, da Fábrica de Craques, escolinha de futsal e futebol de campo do Vovô.

As vendas da camisa já estão disponíveis nas lojas físicas do Ceará e também através do e-commerce oficial do clube.