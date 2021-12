Ceará iguala recorde nordestino de Bahia e Sport em participações consecutivas na Série A

Garantido na Série A de 2022, o Ceará irá disputar o torneio pela quinta vez consecutiva, igualando o Bahia (2017-2021) e o Sport (2014-2018) como clube nordestino com mais participações ininterruptas no Brasileirão durante a era dos pontos corridos.

Desde 2018 na elite nacional, o Vovô passou os dois primeiros anos tentando se firmar no campeonato, lutando contra a zona de rebaixamento. Em 2020 e 2021, porém, a equipe de Porangabuçu conseguiu fazer campanhas mais equilibradas, disputando ponto a ponto por uma vaga na Copa Libertadores até as rodadas finais e conquistando, consequentemente, duas participações seguidas na Copa Sul-Americana.

Em 2022, caso o Alvinegro permaneça na Série A por mais um ano, se tornará o clube nordestino que mais vezes disputou, de forma consecutiva, o certame. Além do Brasileirão, o Vovô terá, na próxima temporada, a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Cearense e Sul-Americana no calendário de competições.



