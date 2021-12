Tiago Nunes tem reunião marcada com diretoria do Ceará para avaliar elenco

Com a definição sobre renovação e reforços, o Ceará iniciará as movimentações no mercado da bola. Recentemente, o clube estendeu os contratos de dois titulares: o zagueiro Luiz Otávio e o lateral-esquerdo Bruno Pacheco

O treinador Tiago Nunes se reunirá com a diretoria do Ceará nesta sexta-feira, 10, para avaliar o atual elenco e sugerir nomes para reforçar o grupo em 2022. A situação de jogadores com contratos encerrando também será analisada pelo técnico.

Seis atletas têm vínculos contratuais terminando no fim de dezembro: Fabinho, Gabriel Dias e Klaus, que pertencem ao Ceará, e Yony González e Airton, emprestados por Benfica-POR e Cruzeiro. A diretoria não deve renovar com cinco destes jogadores.

O volante Fabinho é o único que pode ter o contrato renovado. Entretanto, a diretoria só estenderá o vínculo com o meio-campista sob o aval do técnico Tiago Nunes.

O Alvinegro se despede da temporada nesta quinta-feira, 9, contra o Palmeiras, na Arena Barueri, na última rodada da Série A. Os cearenses ainda têm chances de se classificar para a pré-Libertadores. O Vovô precisa vencer o rival e torcer por tropeço de dois dos três rivais diretos que estão acima na tabela.

Com informações de Horácio Neto

