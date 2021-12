Ceará encara o Palmeiras com dúvidas na equipe titular; veja a provável escalação

O Ceará chega para a última rodada do Brasileirão, contra o Palmeiras-SP, com diversas possibilidades em aberto. Uma vitória fará o Vovô chegar aos 53 pontos, marca superior a campanha da temporada passada — a melhor do clube na era dos pontos corridos — e mantém vivo a possibilidade da inédita classificação para a Copa Libertadores de 2022, ainda que necessite de uma combinação de resultados.

O Verdão, por outro lado, não tem mais pretensões no certame nacional. Com a terceira colocação garantida, o atual campeão da Libertadores antecipou as férias do elenco profissional e tem utilizado, nas últimas rodadas do campeonato, um time alternativo repleto de jogadores das categorias de base. Contra o Athletico-PR, no empate por 0 a 0 na última segunda-feira, 6, a equipe paulista registrou a menor média de idade de um time titular em todas as edições do Campeonato Brasileiro no formato atual de pontos corridos: 19,8 anos.

Embora o cenário do confronto aponte um certo favoritismo ao Vovô, o clube embarcou para São Paulo com ausências importantes O centroavante Jael e o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, lesionados, permaneceram em Fortaleza e não estarão em campo no último jogo da temporada. Erick e Gabriel Dias, no departamento médico há algumas semanas, também seguem em tratamento. Outra incerteza para Tiago Nunes é a disponibilidade de Yony González, que está com sintomas gripais e é dúvida para o duelo.

Com o artilheiro Vina entre os jogadores que embarcaram com a delegação, Tiago Nunes deve escalar a equipe para o jogo diante do Verdão, quinta-feira, 9, às 21h30min, na Arena Barueri, da seguinte forma: João Ricardo; Igor, Messias, Luiz Otávio e Kelvyn; Fabinho e Fernando Sobral; Mendoza, Vina e Lima; Cléber (Yony González).

