Artilheiro do Ceará no Brasileirão, Vina será titular contra o América-MG

O meio-campista volta a figurar entre os onze iniciais após sofrer uma lesão na coxa direita no duelo contra o Corinthians-SP, pela 35ª rodada, e ser desfalque do Vovô diante do Flamengo-RJ, na última terça-feira, 30

O Ceará surpreendeu na escalação e Vina será titular da equipe que enfrenta o América-MG na noite deste domingo, 5, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Artilheiro isolado do Vovô na competição com oito gols, o meio-campista não participou dos treinos com o restante do elenco na sexta-feira, 3, e era dúvida para o confronto.

O camisa 29 sofreu um edema na coxa direita durante a partida contra o Corinthians-SP, pela 35ª rodada, vencida pelo Alvinegro por 2 a 1. Diante do Flamengo-RJ, na última terça-feira, 30, Vina não viajou com a delegação para o Rio de Janeiro e seguiu em Porangabuçu realizando tratamento intensivo.

Sobre o assunto Ceará x América-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Escalação: como Ceará e América-MG vão a campo pelo Brasileirão

Transmissão ao vivo de Ceará x América-MG pela Série A; ouça narração

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a volta do meio-campista, Tiago Nunes ganha um grande reforço para o decisivo duelo contra o América-MG, embate que irá definir qual das duas equipes chegará na última rodada dentro do G-8, zona que garante classificação para a fase preliminar da Libertadores.

Na reta final do campeonato, Vina cresceu de produção e se tornou decisivo para o Ceará na busca por uma vaga no maior torneio do continente. Nos sete jogos que antecederam a lesão do artilheiro, foram seis gols marcados e uma assistência.



Tags