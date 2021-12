Vina não treina com elenco do Ceará e será desfalque contra o América-MG

O jogador não apareceu no campo do CT do Porangabuçu, nem participou do treinamento comandado pelo técnico Tiago Nunes nesta sexta-feira, 3, na preparação para encarar o Coelho

O meia Vina será mais uma vez desfalque do Ceará contra o América-MG, neste domingo, 5, no Castelão, em duelo decisivo na briga pela pré-Libertadores. O jogador não apareceu no campo do CT do Porangabuçu, nem participou do treinamento comandado pelo técnico Tiago Nunes nesta sexta-feira, 3, na preparação para encarar o Coelho.

O camisa 29 segue em tratamento intensivo para poder voltar na última rodada do Brasileirão diante do Palmeiras, em São Paulo. O artilheiro do Vovô na Série A com oito gols se recupera de edema muscular na coxa direita. A lesão ocorreu na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, no Castelão, e o atleta precisou ser substituído no segundo tempo. Depois da contusão, Vina já desfalcou o Alvinegro na derrota por 2 a 1 para o Flamengo, no Maracanã.

Sobre o assunto Mais de 45 mil alvinegros já garantiram presença para Ceará x América-MG

Ceará pode alcançar maior sequência de vitórias como mandante na Série A neste domingo

Duelo decisivo entre Ceará e América-MG terá como árbitro Raphael Claus

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quem pode ser desfalque também contra o América-MG é Erick, que se recupera da mesma lesão de Vina. O atacante ficou na academia e não participou das atividades no campo do CT do Porangabuçu. O jogador não atua pelo Ceará há cinco rodadas.

Já Gabriel Dias, que tem lesão no joelho esquerdo, também ficou na academia. Ele não é relacionado há dois jogos.

Com informações do repórter Horácio Neto

Tags