Mais de 45 mil alvinegros já garantiram presença para Ceará x América-MG

Em confronto direto pelo G-8, Vovô e Coelho se enfrentam no domingo, 5, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Os lugares disponíveis para a decisiva partida entre Ceará e América-MG, no domingo, 5, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 37ª rodada da Série A, estão acabando. Com promessa de casa cheia, o Vovô atualizou a parcial de ingressos vendidos e check-ins realizados: ao todo, mais de 45 mil torcedores já garantiram presença para assistir o duelo.

Com 80% da capacidade liberada, restam, de acordo com o Ceará, somente 5.626 assentos no estádio para que ocorra a lotação máxima permitida. Nesta temporada, o maior público registrado do futebol cearense pertence ao próprio Vovô, no confronto contra o Corinthians-SP, onde 35.693 alvinegros estiveram presentes para assistir o triunfo da equipe comandada por Tiago Nunes.

Com média de 16.110 pessoas por jogo, o Ceará tem, além do atual recorde, o terceiro e o quarto maior público do Castelão nesta temporada. Contra o Cuiabá-MT, foram 21.735 torcedores na arquibancada. Diante do Sport-PE, 20.362 alvinegros.



Jogos do Ceará no Brasileirão com a presença da torcida:

Ceará 2 x 1 Corinthians - 35.693 (público pagante)



Ceará 2 x 1 Sport - 20.362 (público pagante)



Ceará 1 x 0 Cuiabá - 21.735 (público pagante)



Ceará 1 x 0 Fluminense - 8.095 (público pagante)



Ceará 1 x 2 Palmeiras - 6204 (público pagante)



Ceará 2 x 2 Bragantino - 4.573 (público pagante)



Ceará 0 x 0 Internacional - 2.810 (público pagante)

