Ceará quebra o recorde de público do Castelão em 2021 contra o Corinthians

O clube alvinegro registrou 35.693 torcedores na vitória por 2 a 1 contra o clube paulista, na noite desta quinta-feira, 25. O número supera as 28.037 pessoas presentes no Clássico-Rei

O futebol cearense tem um novo recorde de público em 2021. Segundo divulgado pelo Ceará, 35.693 alvinegros estiveram presentes na Arena Castelão para apoiar o Vovô na vitória por 2 a 1 contra o Corinthians-SP, na noite desta quinta-feira, 25, pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O número supera os 28.037 torcedores registrados no Clássico-Rei, pela 33ª rodada. Na ocasião, o Fortaleza, por ser o mandante do confronto, teve direito a 70% da capacidade liberada do Gigante da Boa Vista, enquanto o Alvinegro ficou com os 30% restantes.

Com média de 16.110 pessoas por jogo, o Ceará tem, além do atual recorde, o terceiro e o quarto maior público do Castelão nesta temporada. Contra o Cuiabá-MT, foram 21.735 torcedores na arquibancada. Diante do Sport-PE, 20.362 alvinegros.

Jogos do Ceará no Brasileirão com a presença da torcida:



Ceará 2 x 1 Corinthians - (público pagante)



Ceará 2 x 1 Sport - 20.362 (público pagante)



Ceará 1 x 0 Cuiabá - 21.735 (público pagante)



Ceará 1 x 0 Fluminense - 8.095 (público pagante)



Ceará 1 x 2 Palmeiras - 6204 (público pagante)



Ceará 2 x 2 Bragantino - 4.573 (público pagante)



Ceará 0 x 0 Internacional - 2.810 (público pagante)



