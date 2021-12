João Ricardo despista sobre retorno de Vina em Ceará x América-MG

O goleiro João Ricardo conversou nesta quinta-feira, 2, com exclusividade com o repórter Horácio Neto, setorista do Ceará pela Rádio O POVO CBN. Entre os assuntos abordados, o arqueiro despistou sobre a condição de Vina para o jogo decisivo contra o América-MG, no domingo, 5, no Castelão. O meia sofreu lesão muscular e é dúvida para as duas partidas restantes da equipe no Brasileirão.

"A gente vem de uma sequência pesada de dois anos. É muito pesado. É natural chegar no final da competição com desgaste de jogadores. O Vina vinha evoluindo nos últimos jogos, decisivo para a gente. Teve a lesão, a gente fica preocupado. Sabe que ele estava sendo decisivo e o quanto é importante para a equipe. Mas não pode ficar se lamentando", disse João Ricardo.

"Aconteceu a lesão, agora ele tem que pensar na saúde e se recuperar bem. Quando estiver à disposição vai ser importante. O torcedor, o elenco, todo mundo confia nele. A gente torce para que já esteja pronto para esse jogo", completou.

O goleiro ressaltou bastante a importância do apoio do torcedor no Castelão. A equipe pode alcançar a quinta vitória seguida como mandante na Série A diante do América-MG, adversário direto na briga pela pré-Libertadores.

"O torcedor apoia muito. Isso, querendo ou não, motiva lá dentro, dá gás extra para que a gente possa dar a vitória. O torcedor está sendo peça fundamental para a arrancada do time", elogiou o camisa 1.

O Alvinegro tem a mesma pontuação do Coelho, mas está atrás na tabela por causa do número de vitória. Em caso de triunfo sobre os mineiros, os cearenses retornam ao G-8, zona de classificação para a prévia do torneio continental, faltando apenas uma rodada para o fim do Brasileirão.

"É um jogo muito importante e decisivo para a gente, um confronto direto por essa vaga. A gente sabe que o América vem jogando bem dentro de casa, é uma equipe que ficou cascuda na competição, uma das melhores no segundo turno. Se a gente vencer, praticamente, tira grande possibilidade deles, que pegam jogo duríssimo contra o São Paulo (na última rodada)", afirmou.

