Tiago Nunes fala de Libertadores, mas destaca: "Temos que garantir a Sul-Americana primeiro"

O comandante alvinegro citou as expectativas da torcida e a importância do jogo contra o América para os objetivos do clube na temporada

O torcedor do Ceará nas últimas rodadas do Brasileirão viu o time se aproximar de uma vaga para a Copa Libertadores de 2022. Em coletiva cedida após o duelo contra o Flamengo-RJ nesta terça-feira, 30, no Maracanã, Tiago Nunes reforçou que o objetivo do clube é alcançar a melhor colocação possível no campeonato.



“Que bom que estamos vivendo isso. É importante e sou muito responsável com as palavras quando digo isso ao nosso torcedor. A nossa ambição é o máximo, tentar o máximo de pontos possíveis para atingir a melhor colocação possível na competição”, ressalta o treinador.



O Vovô, apesar da derrota por 2 a 1 para o Flamengo, continua dependendo apenas de si para garantir a inédita classificação para a Copa Libertadores. No entanto, Tiago Nunes destaca que é preciso primeiro garantir a classificação na Copa Sul-Americana.

“Estamos fazendo boa campanha, bons jogos e o torcedor não pode ficar frustrado. Ele está criando uma expectativa alta pela Libertadores e temos que garantir uma vaga na Copa Sul-Americana primeiro e, se assim for, temos que valorizar isso”, reforça o comandante alvinegro.



O treinador falou ainda sobre a importância da partida contra o América-MG para as pretensões do time na temporada. “Jogo a jogo vamos buscar essa colocação melhor. O América-MG é um candidato direto e vamos ter um confronto direto, uma oportunidade de tentar passar eles na nossa casa e lutar até a última rodada", completa Tiago Nunes.



Com 49 pontos, o Alvinegro tem mais duas rodadas para disputar na Série A. O próximo e decisivo duelo é diante do América-MG, no próximo domingo, 5, às 19 horas, no Castelão, em confronto direto pelo G-8.



