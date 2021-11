Transmissão ao vivo de Flamengo x Ceará pelo Brasileirão; ouça a narração

Flamengo e Ceará se enfrentam hoje, 30, às 20 horas, no Maracanã (RJ), em partida válida pela 36ª rodada da Série A do Brasileirão 2021. Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN

Flamengo e Ceará se enfrentam hoje, 30, às 20 horas, no Maracanã (RJ), em partida válida pela 36ª rodada da Série A do Brasileirão 2021. O Alvinegro de Porangabuçu possui 49 pontos conquistados em 35 partidas, sendo 11 vitórias, 16 empates e oito derrotas. Já o Rubro-Negro soma 67 pontos em 34 jogos disputados. Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida com narração da rádio O POVO CBN.

