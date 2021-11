Ceará tem 71% de aproveitamento atuando na Arena Castelão com a presença da torcida

Em oito jogos do Vovô com público nas arquibancadas do estádio cearense, um deles como visitante no Clássico-Rei contra o Fortaleza, foram cinco vitórias, dois empates e somente uma derrota, conquistando 17 dos 24 pontos disputados

O Ceará tem tido na Arena Castelão um grande trunfo no Campeonato Brasileiro. Terceiro melhor mandante da competição com 67% de aproveitamento, o Vovô tem um desempenho ainda melhor no recorte de partidas desde a retomada do público aos estádios cearenses. Ao todo, foram oito jogos com a presença da torcida alvinegra nas arquibancadas, com cinco vitórias, dois empates e somente uma derrota, totalizando um rendimento de 71%.

Nestes oito jogos, o Vovô obteve um público superior a 20 mil pessoas em três confrontos: Cuiabá-MT, Sport-PE e Corinthians-SP. Diante da equipe paulista, 35.693 alvinegros estiveram presentes no Gigante da Boa Vista, o recorde do futebol cearense em 2021.

Com média de 16.110 pessoas por jogo, o Alvinegro vive um momento de ascensão no torneio nacional, principalmente pela sequência vitoriosa em jogos dentro de casa. São cinco triunfos consecutivos atuando na Arena Castelão — no Clássico-Rei, o Ceará era o visitante e, por este motivo, teve direito a 30% da capacidade liberada do estádio.

No próximo domingo, 5, o Alvinegro de Porangabuçu encara o América-MG, pela 37ª rodada do Brasileirão. O duelo será a despedida do escrete preto-e-branco da torcida alvinegra. Antes, porém, a equipe comandada pelo treinador Tiago Nunes enfrenta o Flamengo, na terça-feira, 30, às 20 horas, no Maracanã, pela 36 rodada.



Jogos do Ceará no Castelão com torcida em 2021:

Ceará 1 x 2 Palmeiras - 19ª rodada (6204 torcedores)



Ceará 0 x 0 Internacional-RS - 24ª rodada (2.810 torcedores)



Ceará 2 x 2 Bragantino-SP - 27ª rodada (4.573 torcedores)



Ceará 1 x 0 Fluminense-RJ - 29ª rodada (8.095 torcedores)



Ceará 1 x 0 Cuiabá-MT - 30ª rodada (21.735 torcedores)



Ceará 2 x 1 Sport-PE - 32ª rodada (20.362 torcedores)



Fortaleza 0 x 4 Ceará - 33ª rodada (9 mil torcedores do Ceará)



Ceará 2 x 1 Corinthians-SP - 35ª rodada (35.693 torcedores)



