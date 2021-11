Yony González agradece apoio e minimiza críticas: "a cobrança vem quando você pode dar mais"

Autor do gol da vitória do Ceará sobre o Corinthians, o colombiano disse estar feliz por voltar a marcar e mostrou que não guarda mágoas da cobrança da torcida

Autor do gol que deu a vitória do Ceará sobre o Corinthians por 2 a 1, Yony González falou em entrevista pós-jogo e agradeceu o apoio da torcida, relevando as cobranças em torno de seu rendimento no começo da temporada.

"Fico feliz por voltar a marcar. Vocês já ficaram sabendo que fiquei quase dois anos sem marcar gol. Agradeço aos meus companheiros porque no começo do ano não conseguimos mostrar meu futebol. A torcida me cobrou, mas tá tranquilo porque a cobrança vem quando você pode dar mais. Agora estou muito feliz, só comemorar por eles e agradecer o apoio deles. E vamos que ainda falta mais três batalhas".

Yony González chegou em fevereiro ao Ceará e fez apenas o seu segundo gol com a camisa Alvinegra. O primeiro foi para selar a goleada por 4 a 0 no Clássico-Rei, e hoje garantiu os três pontos para o Vovô.

Com a vitória, o Ceará entra no G-8 do Brasileirão e se coloca de vez na briga por uma vaga na Libertadores restando três rodadas para o fim da Série A.

