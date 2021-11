Com previsão de recorde, 30 mil torcedores estão confirmados para Ceará x Corinthians

Número de alvinegros que garantiram presença na partida contra o Timão já supera o público registrado no último Clássico-Rei, confronto com maior número de torcedores na Arena Castelão desde o início da pandemia de Covid-19

O Ceará divulgou nova parcial de público para o jogo diante do Corinthians-SP, marcado para esta quinta-feira, 25, às 20 horas, na Arena Castelão, pela Série A do Campeonato Brasileiro. De acordo com o anúncio feito pelo Alvinegro de Porangabuçu, mais de 30 mil torcedores já garantiram presença para o duelo contra a equipe paulista até a noite desta terça-feira, 23.

O número de torcedores confirmados para o duelo já supera o público registrado no último Clássico-Rei, confronto com maior número de torcedores na Arena Castelão desde o início da pandemia de Covid-19. Na ocasião, 28.037 pessoas estiveram presentes na goleada do Ceará por 4 a 0 sobre o Fortaleza.

Motivada pela alta procura de ingressos para a partida, a diretoria alvinegra estendeu o horário da venda de bilhetes na sede do clube até meia-noite desta terça-feira, 23, e na quarta-feira, 24, véspera do confronto contra o time do Parque São Jorge.

Com mais um dia de venda de ingressos e check-ins disponível, Os setores Inferior Norte e Inferior Central (Bossa Nova) estão esgotados. O preço dos bilhetes para a torcida do Vovô variam entre R$ 15 (meia-entrada Inferior Sul) e R$ 200 (inteira setor Premium). Para a torcida visitante, as entradas custam R$ 150 (inteira).

Com 80% da capacidade de público no Castelão liberada, cerca de 50 mil ingressos estão a venda. As regras sanitárias estabelecidas em protocolo definido pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) seguem em vigor. A apresentação do ciclo vacinal completo segue obrigatória para maiores de 12 anos. Para ter acesso ao estádio, também é necessária a utilização de máscara cirúrgica, PFF2 ou N-95.

