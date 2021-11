Torcedor do Ceará se emociona ao encontrar Sérgio Alves, ídolo de infância

Francisco, de 41 anos, foi até a sede do Vovô, em Porangabuçu, para se associar ao clube e foi surpreendido com a presença do ex-jogador do Alvinegro

O futebol muitas vezes vai além dos 90 minutos disputados entre os jogadores dentro de campo. São múltiplos os sentimentos que o esporte proporciona aos torcedores, em certas ocasiões, de forma desprevenida. Foi o caso de Francisco, torcedor do Ceará que se emocionou ao encontrar, pela primeira vez, um ídolo de longa data: Sérgio Alves.

Motivado pelo filho, o mecânico de 41 anos — que faz aniversário nesta terça-feira, 23 — foi até a sede do clube alvinegro para aderir ao programa de sócio-torcedor e garantir um lugar na arquibancada para o confronto de quinta-feira, 25, contra o Corinthians-SP. No local, foi surpreendido com a presença do “Carrasco”, e não escondeu a emoção. “Não tem nem explicação. Desculpa eu estar desse jeito”, falou Francisco enquanto chorava.

O encontro comoveu Sérgio Alves, que fez questão de abraçar o torcedor e preparar outra surpresa: uma camisa oficial autografada, entregue pelo próprio ex-jogador no guichê enquanto Francisco se associava. O momento foi registrado pelo Vovô e divulgado nas redes sociais.

“Eu fico feliz, agradecido a Deus por estar com saúde, por estar vivo, por presenciar esses momentos especiais. O cara mecânico, aniversário do cara hoje, com 41 anos, vai ficar na memória pro resto da vida”, contou Sérgio Alves.



